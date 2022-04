Karsten Kirchhoff

show more

Zum ersten Mal kam ich im Jahr 2007 mit der Börse in Kontakt. Neben meinem Informatikstudium versuchte ich mich mit dem Handel von CFDs im Intraday Bereich (Daytrading). Nach einer Serie von Fehlern und Misserfolgen, analysierte ich die Märkte bis in Detail und entwickelte eine eigene Datenbank, in der ich alle nur denkbaren Faktoren wie Nachrichten, Preise und Indikatoren über die Jahre hinweg dokumentierte. Daraus entstanden mit der Zeit einige lukrative Strategien. Im Jahr 2012 wurde mir aufgrund einer überragenden Performance vom Broker CMC-Markets der Top-Trader Status verliehen. Aufgrund der Datenfülle beschäftige ich mich seit 2017 mit quantitativen Systemen und algorithmischen Handel. Seit 2018 entwickle ich Dionysos, eine Künstliche Intelligenz die derzeit ein Großteil der Analyse übernimmt. Weitere Informationen finden Sie auf https://Highlife4Life.com