HMarkowitz

Ich bin Wirtschaftsingenieur und im Immobiliensektor tätig. Bereits im Studium habe ich mich mit Risikomanagement und Kapitalmarkt sowie der Immobilienbewertung befasst. Im Bau sehe ich enormes Potential in der Ressourcennutzung und Lebenszyklusverlängerung von Gebäuden. Zudem begeistert mich der technologische Fortschritt in Bereichen wie der Materialrückgewinnung, Mobilitäts- und Klimawende, Blockchain und vieles mehr. Aufgrund der nahezu alternativlosen Anlage des eigenen Vermögens bin ich seit 2020 am Kapitalmarkt aktiv und möchte mir langfristig eine zusätzliche Stütze der Altersvorsorge aufbauen. Beim Investieren geht es mir auch um die Identifizierung mit dem Unternehmen. Nicht nachhaltige Geschäftsbereiche oder Unternehmen, die dies meiner Meinung nach nicht erreichen, werden daher ausgeschlossen. Meine 4 wesentlichen Strategien sind folgende: 1) Langfristige Anlage in ein Ankerdepot: ca. 50-60 % des Aktiendepots bestehend aus Einzeltiteln und ETFs. Dazu gibt es das Wikifolio "VV Basisinvest" 2) Mittelfristige Anlage in Wachstumswerte: ca. 30-40%. Hier suche ich nach technologischen Disruptoren. Dazu gibt es das Wikifolio "Mission Green 2morrow" 3) Krypto und Rohstoffwerte: ca. 5-10% 4) Immobilien Zu meinen Informationsquellen über Wirtschaft und Weltgeschehen gehören Zeitungen, TV, Podcast, Wirtschaftsartikel und andere Fachliteratur. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity