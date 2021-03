Seit >15 Jahren an der Börse aktiv Durch starkes Nachkaufen in den Krisen ist meine über 15 Jahre gemittelte Performance >30 Prozent Nicht risikoscheu Ich investiere auch privat nicht in Optionsscheine oder Zertifikate show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years