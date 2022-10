investing4saas

Beginn meiner Investment Laufbahn: Februar 2016 Erfolge: Ich bin noch dabei :D Erfahrungen: - Junior Portfoliomanager bei einem nachhaltigen Small Cap Aktienfonds aus DE - Eigener Spotify Podcast - Selbstständiger Anlageberater für >3 Jahre Mein Top 10 Bücher, die ich selbst gelesen habe: - Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse (von Nicolas Schmidlin) - Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (von McKinsey) - Intelligent Investor (von Ben Graham) - Warren Buffett – Der Jahrhundertkapitalist (von Gisela Baur) - The little book of Valuation (von Prof. Aswath Damodaran) - 100 Baggers: Stocks that Return 100-to-1 and How to Find Them (von C. W Mayer) - Modern Value Investing (von S. Carlin) - High Returns from Low Risk (von Pim van Vliet) - Die Kunst, über Geld nachzudenken (von André Kostolany) - Factfulness (von Hans Rosling) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 3 or more years