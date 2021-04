Ich bin seit ca. 2 Jahren an der Börse aktiv und investiert. In dieser Zeit habe ich sehr viel über die Finanz- und Kapitalmärkte in Erfahrung bringen können. Am Anfang konzentrierte ich mich zunächst sehr stark auf das passive investieren mit ETF `s. Daraufhin kam ich immer mehr auf das Thema "Factor Investing", dem turboorientierten Investieren, was mich auch zu meiner Momentum-Value Strategie gebracht hat. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years