Ich habe BWL mit der Spezialisierung auf Finanzen und Controlling studiert. Dadurch habe ich die moderne Portfolio-Theorie kennen gelernt und von Anfang an (seit 2013) in breit gestreute Fonds investiert. Meine Investmentansatz ist langfristig orientiert und somit unabhängig von der aktuellen Marktlage und Trends. Er setzt viel mehr auf Kostenreduzierung und Ausnutzung statistisch erwiesener Faktoren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years