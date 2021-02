Trading ist meine Leidenschaft. Habe in sehr jungen Jahren, noch zu DM Zeiten angefangen zu handeln. Möchte gerne mein Wissen und meine Erfahrung hier in den Portfolios umsetzen. Vielleicht kann der eine oder die eine sogar davon profitieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years