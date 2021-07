Nach allerersten Erfahrungen mit langfristiger Anlage in Anleihen hatte ich einige Versuche sowohl mit Terminkontrakten als auch mit Einzelaktien unternommen. In 2011 habe ich dann ein Depot bei der Hausbank eröffnet um den Handel mit ETFs zu beginnen. Durch Ausprobieren verschiedener Strategien habe ich schließlich zu einem mittel- bis langfristigen Trendfolge-Handelsansatz gefunden. Die Handelsausrichtung soll ausgewogen sein. Ertragserwartungen und die Sicherheit der Anlage stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zu einander. Inkaufnahme von Erfolgsschwankungen und möglichen Kursverlusten, jedoch keine Kursgewinnmaximierung zum Preis erhöhter Verlustgefahren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 0 to 1 year