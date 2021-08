Herzlich willkommen!!! Schön, dass sie mein Profil besuchen. Wie mein Trader-Nickname bereits verrät, stamme ich aus einer alt eingesessenen Viehhändlerfamilie. Mit Studium, wissenschaftlicher Erfahrung usw. kann ich nicht dienen. Im Grunde möchte ich nur einen Sparplan für meine Kinder verwalten, damit sie mit 18 ein bisschen Geld haben. Mit den Jahren sollen sie mir über die Schulter schauen und eigene Ideen einbringen und bereits in jungen Jahren lernen, dass sich Geld nicht von alleine vermehrt und man sein eigener Schmied ist. Grundsätzlich wird mit den Jahren das volle Anlageuniversum gehandelt und versucht so viel Gewinn wie möglich zu erzielen, ohne das Risiko aus den Augen zu verlieren. Ich wünsche mir, dass nicht nur für meine Kinder ein internationales Studium herausspringt. Sollten sie sich für unser Familien Wikifolio entscheiden, bedanke ich mich für ihr Vertrauen. Mit freundlichen Grüßen, Oliver Hillmann show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years