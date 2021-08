MarcHelmich

Ich bin Marc, 27 aus Hamburg und arbeite im juristischen Bereich. Ich bin stetig über die weltweite Marktlage informiert. In meinem Privaten und beruflichen Umfeld habe ich seit Jahren, Menschen aus verschieden Sektoren, mit denen ich mich über das aktuelle Marktgeschehen austausche. In den letzten Jahren habe ich mir, ein umfassendes Wissen erarbeitet und dieses immer in meinen Aktienportfolio umgesetzt. Mein Wikifolio ist gedacht um Menschen, die nicht so viel Zeit in die Analyse von Aktien investieren können oder wollen zu unterstützen. Ich freue mich, wenn mein Wikifolio dazu beiträgt, das Menschen selbst ihre Finanzen verwalten und damit eine Rendite erzielen wollen. In der Vergangenheit habe ich verschiedene Anlagestrategien angewandt und besonders mit dem gezielten Nachkaufen von zukunftsorientierten Aktien bei unruhigen Marktumfeld konnte ich besonders hohe Gewinne erzielen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity