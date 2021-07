Ich handele sehr aktiv mit aktien seit etwa 1,5 Jahren. Ich arbeite an meinen Portolios mehrere Stunden am Tag. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 0 to 1 year