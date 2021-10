Nach meinem Studium in Medientechnik war die Frage: Wohin mit dem Geld bei den Nullzinsen? Aufgrund meiner liebe zu Zahlen und Wahrscheinlichkeiten fing ich an mein Geld selbst anzulegen. Dabei probierte ich innerhalb mehrerer Jahre verschiedenste Herangehensweisen wie Technische Analyse, Quant Investing, Deep Value Investing, Event Driven Investing, Growth Investing und mehr. Nach vielen Versuchen landete ich bei meiner derzeitigen Anlagestrategie. Diese beläuft sich auf Investitionen in oft vernachlässigte oder verhasste Sektoren und in ereignisgesteuerte Investitionen. Pro Handelsidee investiere ich extrem viel Zeit, um die Firmen gut zu kennen. Teilweise verfolge ich Firmen über Jahre bevor eine Position aufgebaut wird. Bei ereignisgesteuerten Investitionen muss oft das Wochenende daran glauben. show more

