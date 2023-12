MatthiasGoepel

Über mich: Herzlich willkommen bei StrategicSignal Ventures ! Mein Name ist Matthias Göpel, und ich bin der Schöpfer und Manager dieses Wikifolios. Mit einer Leidenschaft für die Finanzmärkte und langjähriger Erfahrung im Indikatorhandel habe ich dieses Portfolio mit dem Ziel geschaffen, herausragende Renditen durch intelligente Nutzung von technischen Indikatoren zu erzielen. Meine Mission: Als Investor und Trader ist es meine Mission, eine disziplinierte und gut durchdachte Handelsstrategie zu verfolgen. Durch die Analyse von Marktdaten und das Verständnis von Indikatorsignalen strebe ich danach, Chancen zu identifizieren und Kapitalwachstum für meine Anleger zu generieren. Erfahrung: Meine Reise begann mit einer tiefen Faszination für die Funktionsweise der Finanzmärkte. Über die Jahre hinweg habe ich Erfahrungen in verschiedenen Marktbedingungen gesammelt und dabei meine Fähigkeiten im Bereich des Indikatorhandels stetig verfeinert. Investmentphilosophie: Ich glaube an ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite. Mein Ansatz basiert auf einer gründlichen Analyse von technischen Indikatoren, um präzise Handelsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Transparenz und Kommunikation: Die Offenheit gegenüber meinen Anlegern liegt mir am Herzen. Ich strebe an, Sie regelmäßig über Handelsentscheidungen, Portfolio-Entwicklungen und meine langfristige Perspektive auf dem Laufenden zu halten. Ich lade Sie ein, Teil dieser spannenden Reise zu werden, während wir gemeinsam die Welt des Indikatorhandels erkunden und nach nachhaltigem Erfolg streben. Herzlichst, Matthias Goepel show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years