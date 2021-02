Matthias Osenberg

Seit meinem 14. Lebensjahr interessiere ich mich für ökonomische Themen, im Besonderen den Handel mit Wertpapieren. Diesem Interesse folgend habe ich im Alter von 18 Jahren ein Studium der Volkswirtschaftslehre an einer deutschen Excellence-Universität begonnen, mit dem Ziel, mein Hobby eines Tages zum Beruf machen zu können. Ferner besitze ich seit einiger Zeit ein Wertpapierdepot, mit welchem ich bereits hohe Gewinne erwirtschaften konnte und welches mir ermöglichte, wichtige Erfahrungen beim Wertpapierhandel zu sammeln, sodass ich meine Anlagestrategien schrittweise verbessern und erweitern konnte. In meinem Studium der Volkswirtschaftslehre wurden und werden mir Kenntnisse vermittelt, die mir ermöglichen, zukünftig gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen am Aktienmarkt noch früher zu erkennen und noch besser bewerten zu können. Die meinen wikifolios zugrundeliegenden, unterschiedlich ausgerichteten Strategien konnten sich bereits in der Vergangenheit beim privaten Trading bewähren. Der Fokus liegt vor allem auf Megatrends, die unser Leben enorm verändern werden. Außerdem manage ich meine wikifolios "mit Bedacht": durch eine hohe Diversifikation und die Verwendung vordefinierter Regelwerke (anstelle eines Handelns "aus dem Bauch heraus") gelingt es mir, unbedachte Entscheidungen zu vermeiden und langfristig erfolgreich zu sein. show more

Awards of all wikifolios

Good communicator Regular activity