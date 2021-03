Meine ersten Erfahrungen mit Wertpapieren habe ich in den 1980er Jahren gemacht. Ich absolvierte eine klassische Ausbildung im Einzelhandel, war über 10 Jahre in der Finanz- und Dienstleistungsbranche tätig, danach ein erneuter Perspektivwechsel. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years