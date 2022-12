MichaelBurry000

In diesen Wikifolio lasse ich meine 14 Jahre Börsenerfahrung (seit 2009), meine Leidenschaft und mein Herzblut fließen. Als ausgebildeter Investmentfondskaufmann bei einem privaten Vermögensverwalter verfüge ich über das notwendige Fachwissen, um ein gut diversifiziertes und gut durchdachtes Portfolio zu erstellen und zu Verwalten. Ich beschäftige mich beinahe jede freie Minute mit der Börse und Finanzwelt. Mein Erster Blick, wenn ich nachts mal wach werde oder am Morgen aufwache, ist stets auf die Newsticker und Futures gerichtet. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years