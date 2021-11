Start in 1998 mit Aktien von Daimler, Der Telekom bin ich damals trotz Dauerwerbung Gl├╝cklicherweise entgangen. Als Foren genutzt wurden: fnet, antizyklischinvestieren (bis es dort durch einige Teilnehmer zu konservativ/rechts-politisch wurde und sharewise. F├╝r das mechanische Investieren hatte ich den Listomat entwickelt, Input dazu kam aus den Foren, wesentlich von den usern value, maliese, looser) show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years