Schon lange am marktgeschehen interessiert. Seit investiert. Erst seit kurzem im Handel mit Einzelwerten. In dieses Wikifolio werde etwa 1-2 Stunden pro Woche investiert show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year