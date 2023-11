Leidenschaftlicher schweizer Trader Anlangen: - nur schweizer Aktien (starker CHF) - buy and hold (Anlage über Jahre) - möglichst risikoarm und gut diversifiziert - Umwelt-orientiert (so gut es geht) - oft mit hoher Dividende show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years