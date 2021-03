Ich handele seit mehr als 8 Jahren, seit 4 Jahren täglich, sehr aktiv mit Wertpapieren. Mittlerweile beschäftige ich mich fast ausschließlich mit Aktien, Indizes & dazugehörigen Hebelprodukten. Zum Trading gekommen bin ich durch einen Freund. In den letzten Jahren konnte ich mein Setup immer weiter verfeinern. Die Marktlage spielt für mich dabei kaum eine Rolle, da ich nur an sehr kurzfristigen Trades interessiert bin. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years