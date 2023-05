maikel wejer

Wirtschaftsfachwirt, SixSigma GreenBelt Über 10 Jahre+ Erfahrungen im Aktienbereich. Viel Erfahrungen im Bereich von Kryptowährungen. Es soll versucht werden, ein Wikifolio zu erstellen, welches alle Anlagehorizonte einbeziehen sollte. Eine Diversifizierung in mehrere Unternehmensbereiche sollte erfolgen. Das Wikifolio sollte langfristig betrieben werden. Dieses Wikifolio sollte generell Wertpapiere enthalten , welche unterbewertet sein könnten. Es sollte eine gute Beimischung an Kryptowährungsähnlichen Produkten beinhalten zum Beispiel: ETP,ETC und andere. Die Aktienanzahl sollte 20 nicht übersteigen. Die Auswahl der Aktien könnte nach Trendwenden erfolgen. Die Auswahl der Aktien könnte nach Fundamentaler Analyse erfolgen. Die Auswahl sollte sich nicht auf Aktien beschränken. Es soll versucht werden, den Dax Outzuperformen, aber ohne Gewährleistung! Der Anleger sollte auf meine langjährige Erfahrung zurückblicken können, wenn es gut läuft. Dies ist keine Kauf oder Verkaufsempfehlung nur meine Meinung. Es könnten Trendaktien miteinbezogen werden. Es könnten andere Anlageprodukte als Aktien einbezogen werden. Es sollten auch ETF-zur Diversifizierung enthalten sein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years