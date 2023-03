Patrick Heinrich Uhrich

Als Diplomat im Ausland aufgewachsen, habe ich schon früh ein Verständnis für die komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge weltweit entwickelt. Diese Beobachtungen und meine Leidenschaft für Finanzen und Wirtschaft, haben mich zu einem Studium des Internationalen Business und der angewandten Mathematik motiviert. Durch einschlägige Praktika im Rhein-Main-Gebiet habe ich meine Fähigkeiten und Kenntnisse in der praktischen Anwendung vertiefen können. Seit über 10 Jahren verwalte ich Vollzeit erfolgreich mein eigenes Vermögen und habe in dieser Zeit eine beeindruckende Kapitalmarkt-Performance erzielt. Ich bin überzeugt davon, dass meine Erfahrung und mein Wissen auch für andere Anleger von großem Nutzen sein können. Daher biete ich nun meine Dienste auf dieser Investment-Plattform an. Ich bin überzeugt davon, dass meine interkulturelle Perspektive, meine solide Bildung und meine jahrelange Erfahrung im Umgang mit Finanzen und Vermögensverwaltung, Sie von meiner Expertise überzeugen werden. Nutzen Sie die Chance und lassen Sie sich von meiner Kapitalmarkt-Performance begeistern. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen auf ein neues Niveau bringen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years