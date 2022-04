PlusDargent

Meine Investmentphilosophie lautet: “Put all your eggs in one basket, and watch that basket carefully.” Mein Ziel sind langfristige, überdurchschnittliche Renditen bei möglichst geringer Volatilität. Meine Investmentideen stammen zum Großteil von Hedgefonds, die über viele Jahre den S&P 500 Index outperformen. Hierbei achte ich besonders auf Werte, die eine hohe Gewichtung im entsprechenden Portfolio einnehmen. Neben einer Fundamentalanalyse, sind quantitative Methoden und Second-Order Thinking wesentliche Grundsätze meines Investmentansatzes. Ich habe einen langen Anlagehorizont. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years