Ich bin seit 2017 an der Börse und habe meine ersten Erfahrungen mit dem Wertschriftenhandel bei einer europäischen Grossbank gesammelt. Mein Kompetenzbereich sind besonders Aktien aus dem Technologie- und Gesundheitssektor. Ausserdem habe ich mir in den vergangenen Jahren ein weites Netzwerk im ganzen DACH-Raum aufgebaut und bin mit diversen Aktienanalysten vernetzt.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years