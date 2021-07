Daniel Hänsch

Im Jahr 2008 bin ich erstmals mit Aktien in Berührung gekommen. Damals lautete meine Strategie schlicht und einfach "bekannte deutsche Aktien kaufen". Da ich damals zum Ende der Finanzkrise eingestiegen bin, hat sich der Erfolg auch sehr schnell eingestellt. Durch das schnell gestiegene Interesse am Börsengeschehen habe ich im Laufe der Jahre viele andere Instrumente probiert (z.B. Fonds, ETFs, Hebelzertifikate, CFDs, Optionsscheine) und meine Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile liegt mein Fokus aber ganz klar auf Einzelaktien! Meinen Zeitaufwand für meine Börsenaktivitäten möchte ich in einem vernünftigen Rahmen halten - derzeit in etwa 1 Std./Tag. Ich würde mich selbst als erfahrener Hobbyinvestor bezeichnen, der Spaß daran hat Unternehmen zu analysieren um Top-Qualitätsaktien (meine Quality Champions) ausfindig zu machen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years