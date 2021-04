Seit dem Abschluss meines Mathematikstudiums arbeite ich hauptberuflich als Data Analyst. Dabei erlebe ich täglich den Business Value von Daten und datengetriebenen Entscheidungen. Seit fast drei Jahren bin ich im Handel am Aktienmarkt aktiv. Bei meinen Investments konzentriere ich mich hauptsächlich auf den Tech Sektor und den Zukunftsthemen der Digitalisierung. Dabei bin ich stets langfristig orientiert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years