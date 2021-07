Karl Schultz

[Beschreiben Sie, Ihre Erfahrung mit Wertpapieren….] - bereits bei der Ausbildung zum Bankkaufmann entwickelte sich mein Interesse und ich begann mit einigen Aktien zu handeln. Dies steigerte sich in einem Studium mit dem Schwerpunkt in Finanzwirtschaft hin zur Arbeit im Handelssaal einer deutschen Großbank. Währen dieser gesamten Zeit handelte ich nebenberuflich hauptsächlich Aktien. [Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind….] - begeistert haben mich bereits sehr früh die Auswirkungen globaler und nationaler Trends auf einzelne Märkte und Unternehmen. Man lernt nie aus und muss bei den investierten Strategien stets auf dem neuesten Stand bleiben und auch das große Ganze nie aus den Augen verlieren. Sich beruflich global und national stets mit neuen Meldungen und Trends auseinanderzusetzen macht diesen Beruf für mich aus. [Beschreiben Sie, welche Trading-Erfolge Sie in der Vergangenheit hatten......] - der in der Vergangenheit stark zugenommene Hochfrequenzhandel macht es schwierig bis unmöglich dauerhaft kurzfristige Informationen zu verwerten. Hier bilden das große Ganze und langfristige Strategien den Schlüssel zum Erfolg. - selbst die finanzstärksten Investoren haben es noch nicht geschafft einen Algorithmus zum Geld drucken zu schreiben (kurzfristige Ausnahmen bestätigen hier sicherlich die Regel), sei es durch kurzfristige Chart-Signal Interpretation oder automatisierte Analyse von Fundamentaldaten. Dies zeigt: die Börse folgt keiner Regelmäßigkeit. Hier kommt es auf die richtige Einschätzung von langfristigen Trends an. [Beschreiben Sie, Ihre Gedanken zur aktuellen Marktlage….] - durch die Globalisierung ist die Welt immer weiter vernetzt. Nationale Missstände können sich schnell in internationale Krisen umwandeln. Hier gilt es wie so oft: die Zusammenhänge im Auge behalten. [Beschreiben Sie, wie viel Zeit sie für Ihre Handelsidee aufwenden….] - hinter jeder Handelsidee stehe ich zu 100%. Dies heißt für mich täglich daran pfeilen, optimieren, recherchieren und ggf. reagieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years