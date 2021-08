Johannes Thanner

Willkommen auf meinem Profil. Finanzmärkte befinden sich in einer extremen Lage. Klassische Finanztheorie geht von einem effizienten Markt aus. Ich war persönlich nicht zufrieden mit der Qualität der darauf ausgerichteten Anlageprodukte und wollte meinen Investmenterfolg selbst sicherstellen. Neben der Theorie (Diplom-Betriebswirt und Finanzanalyst CFA) habe ich 20 Jahre Praxiserfahrung (Asset Management einer Versicherung und private Vermögensverwaltung). Meine Investmentansätze verfolge ich auch mit meinem Privatvermögen. Hier besteht die Möglichkeit je nach eigenem Risikoappetit in einem oder mehreren der Investmentstrategien zu investieren. Viel Erfolg! --- Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years