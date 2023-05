Willi Bartels

Meine Erfahrung reicht vom Beginn des Bank-BWL-Studiums in den 80er Jahren mit dem Aufstieg und Fall Japans über den Crash 1987 und die Technologieblase 2000 sowie die Finanzkrise 2008 bis zu den jüngsten Entwicklungen von Coronachance und Bankenkrise, Cannabis- und KI-Blase, stets begleitet von dem Einfluss der Notenbanken. Das derzeitige widersprüchliche Marktumfeld mit wöchentlichen Schwankungen zwischen Stagflationsszenario wie in den 70er Jahren und Katastrophenhausse verfolge ich täglich anhand der von mir seit Jahrzehnten als zuverlässig erkannten Quellen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years