Holger Schäfer

Mein Interesse für Aktien wurde durch einen Impuls von außen angestoßen: Nach dem akademischen Abschluss im Bereich der Biowissenschaften wurden mir Aktien geschenkt. Eine völlig neue, bislang unbekannte Welt, war fortan ein "Hobby" für mich. In den letzten 25 Jahren hat mir die Beschäftigung mit den Märkten, dem Börsengeschehen und verschiedenen Anlagemöglichkeiten sehr viele Erfahrungen und Wissen beschieden. Eine Meinung zur Wertentwicklung einer Aktie zu haben ist eine Sache, die Entscheidungsfindung und der Weg zu dieser Meinung eine andere. Eine bunte Sammlung an mitunter irrationalen, skurrilen Lektionen haben mich gelehrt kritisch zu sein, sehr besonnen bei Investitionsentscheidungen vorzugehen und mich auf dem Parkett bedacht zu bewegen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years