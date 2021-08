Bin 30 Jahre alt und seit etwa 8 Jahren an der Börse aktiv. Am Anfang klassich mit Aktien und ETF´s, dann habe ich die Hebelprodukte entdeckt. Natürlich habe ich auch schon Geld verloren (wer nicht) aber seit ich mit kleineren Hebeln arbeite, läuft es ganz gut. Ansonsten bin ich in der IT zu Hause bzw verdiene dort mein Geld, spiele hobbymäßig Fußball oder treffe mich mit Freunden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years