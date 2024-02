Ich beschäftige mich seit ca. 25 Jahren mit Börse und Aktien, habe mich aber lange Zeit auf ETFs beschränkt. Seit einigen Jahren investiere ich nun auch in Einzelaktien und habe daran viel Spass gefunden. Ich lege renditeorientiert an und kann mit einigen Schwankungen leben. Vornehmlich setze ich aber auf Aktien mit einem langen erfolgreichen Track Record. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 0 to 1 year