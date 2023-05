Wir sind ein gemeinnütziger Verein an der TH Ingolstadt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wissen über Kapital- und Finanzmärkte zu vermitteln, Diskussion über aktuelle Entwicklungen anzuregen und als Austauschplattform für an der Börse und Wirtschaft Interessierten zu dienen. Als Teilnehmer der BVH-Portfolio-Challenge freuen wir uns über jederlei Lob, Kritik oder Anregung. show more

