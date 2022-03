Mein Ziel ist ein eigenes handelbares Zertifikat um anderen die Möglichkeit zu geben, von meinen jahrelangen Erfahrungen zu profitieren. Es war ein langer Weg der mich gerade am Anfang einiges an Lehrgeld zahlen ließ, das möchte ich anderen ersparen und eine gute erfolgreiche Alternative zu vielen anderen bieten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years