TechWriter

Seit gut zwei Jahren beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit dem Handel von Wertpapieren. Angefangen hat es mit einer unsystematischen Auswahl von Titel, die nach meinem Bauchgefühl "gut" waren. Die Erfolge darin waren bisher durchschnittlich. Ich versuche nun unterschiedliche Regelsysteme in meinen wikifolios zu kombinieren. Wichtig hierbei ist, dass die Eröffnung und das Schließen von Positionen einem klaren Regelwerk unterliegen müssen und möglichst ohne Emotionen entschieden wird. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years