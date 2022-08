Andreas Thomalla

Ich besitze langjährige Erfahrung im Wertpapiergeschäft, dass mich schon seit meiner Jugend fasziniert und beschäftigt. Das Wertpapiergeschäft habe ich von der Pike auf gelernt . Ich verfolge täglich das Geschehen an den Märkten. Dazu steht mir der dpa- Ticker sowie Realtime Kurse zur Verfügung. Zur Meinungsbildung nutze ich u.a. die vielen zur Verfügung stehenden Medien, die sozialen Netzwerke, Analystenkommentare, Geschäftsberichte, Fachzeitschriften usw.. Ich bin risikobewußt und der Kapitalerhalt steht an oberster Stelle. Dazu gehört, dass ich mein Risikomanagement strikt einhalte und z. B. Kursverluste nicht „aussitze“. Ich handele überwiegend europäische Werte incl. Derivate. Mir reichen meistens kleine Kursgewinne und dabei „läppert“ sich auch einiges zusammen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years