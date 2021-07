Tradingperspekt

Als gelernter Bankkaufmann habe ich diverse Einblicke in den Arbeitsbereich der Börse erlangen können. Nach meiner Ausbildung habe ich mich schnell auf den Bereich Wertpapiere spezialisieren können. Neben besonders guten Leistungen im Handel mit Aktien und Derivaten wurde ich durch das hauseigene Nachwuchsförderprogramm gefördert und zu einem Spezialisten weiter gebildet. Durch diverse Zusammenarbeiten mit verschiedenen Landesbanken und Fondsgesellschaften konnte ich die fachliche Expertise weiter ausbauen und in vielen praktischen Modulen anwenden. Die tägliche Arbeit mit Kunden im Privat- und Geschäftsbereich, sowie der nachhaltigen Arbeit mit Fondsgesellschaften und Banken lässt mich auch weiterhin im Wertpapierbereich profitieren. Die tägliche Arbeit mit der technischen Analyse hat mich zudem zur aktuellen Weiterbildung zum "Zertifizierten Technischen Analysten" getrieben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years