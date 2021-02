Frank Potempa

Mit der Börse und dem Aktienmarkt beschäftige ich mich seit mehr als 15 Jahren. In dieser Zeit nutzte ich die Möglichkeit mein Wissen und Trading stetig zu verbessern. Ziel meines Tradings ist es, eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko zu erzielen. Dabei versuche ich aussichtsreiche Chartformationen zu finden, die kurzfristig oder längerfristige gute Erträge liefern sollen. Auch Reboundtrading von angeschlagenen Aktienkursen ist Teil meiner Anlagestrategie. Für mich persönlich investiere ich riskanter mit sogenannten CFDs und Hebelzertifikaten. Zur eigenen Altersvorsorge investiere ich jedoch auch in Aktien. Über meine Kommunikationswege veröffentliche ich aktuelle Einblicke in die Chartanalyse von Aktien, denen ich erheblichen Wertzuwachs zutraue. Hinweis nach §34b WpHG wegen möglicher Interessenskonflikte: Es ist möglich, dass ich Short- und/oder Long-Positionen in der/den erwähnten Aktie(n) / Zertifikat(en) selbst halte. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich weise daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years