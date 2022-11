Bernhard Seiberl

- seit 1990 an den Finanzmärkten aktiv - langjährige Erfahrung hinsichtlich der Entwicklung und dem Einsatz von systematischen und regelbasierten Computer-Handelssystemen Hinweis zum Wohlverhalten: Entsprechend der in der „Lizenzvereinbarung für Veröffentlichungen von Musterdepots auf wikifolio.com“ enthaltenen Wohlverhaltensrichtlinie, gebe ich hiermit bekannt, dass ich Finanzinstrumente, die in den von mir veröffentlichten wikifolio-Musterdepots enthalten sind oder sein können, selbst handle oder beabsichtige zu handeln. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years