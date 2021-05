Philipp Bechter

Wir verfügen über jahrzehntelange Börsenerfahrung und haben die Value Hedge Strategie bereits seit einigen Jahren in der Praxis erprobt. Bevor Aktien ins Depot aufgenommen werden, werden die Unternehmen im Detail analysiert und eine Erwartung zu Rendite und Risiko formuliert. Anhand dieser Analyse wird entschieden , ob in die Aktie investiert werden soll oder nicht, und wenn ja, in welcher Höhe. Risikohinweis: Die hier vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und insbesondere nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir weisen außerdem daraufhin, dass wir jederzeit Positionen in den jeweiligen Anlagen eingehen, halten und auch jederzeit wieder auflösen können. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years