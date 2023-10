Hauptmerkmale meines Investitionsansatzes: Langfristige Ausrichtung: Mein Hauptaugenmerk liegt auf langfristigen Investitionen. Ich bin überzeugt, dass sich Wohlstand und Renditen im Laufe der Zeit aufbauen und konsolidieren. Rationale Entscheidungen: Meine Anlageentscheidungen basieren auf gründlichen Analysen und einer rationalen Herangehensweise. Emotionen haben in meinen Entscheidungen keinen Platz. Risikomanagement: Ich gehe keine unnötigen Risiken ein und versuche, potenzielle Verluste zu minimieren. Dies schließt eine sorgfältige Auswahl von Anlageklassen und -instrumenten ein. Diversifikation: Ein gesundes Maß an Diversifikation ist ein Eckpfeiler meiner Anlagestrategie. Ich strebe an, mein Portfolio über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen hinweg zu diversifizieren, um Risiken zu streuen. Marktphasen-agnostisch: Anders als einige Investoren, die versuchen, Markttrends zu prognostizieren, verlasse ich mich auf eine langfristige Anlagestrategie, die unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen funktioniert. Abschlussbemerkung: Mein Investitionsansatz spiegelt meine Überzeugung wider, dass eine sorgfältige, langfristige und rationale Herangehensweise an Investitionen der Schlüssel zum langfristigen Erfolg ist. Ich bin stets bestrebt, mein Portfolio zu optimieren und anzupassen, um meine finanziellen Ziele zu erreichen, während ich gleichzeitig unnötige Risiken minimiere. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years