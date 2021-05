Ich beschäftige mich seit etwa 10 Jahren privat mit dem Thema Geldanlage und Investieren in Aktien. Mittlerweile bin ich zu der Ansicht gelangt, dass die Geldanlage möglichst stressfrei und einfach gestaltet sein sollte. Dabei vertaue ich in dem Wissen, dass Indices auf lange Sicht nur mit aufwändigem Research zu schlagen sind auf das Investieren ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien und Anleihen ETFs und Gold. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years