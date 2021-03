WipsyMaster

Student der Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsfreund. Aktienwissen selber angelernt und seit dem selber handeln mit Echtgeld. ( Stand Feb. 2019) Ausprobieren geht aber über studieren. Ich bin großer Fan von André Kostolany, Warren Buffet, Charlie Munger und Benjamin Graham. Die bekannten Bücher zu diesen Personen kenne ich und versuche so gut es geht eine ähnliche Strategie zu fahren. Anregungen ziehe ich zusätzlich von Echtgeld TV, Alle AKtien, Aktien mit Kopf etc. Kapitalismus ist die Lösung nicht das Problem. ;) Außerdem bin ich Bitcoin-Maximalist. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year