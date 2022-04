Ich bin Max, bin 27 Jahre alt und habe in fünf Jahren Erfahrung mit High-Risk Investments (Vor allen Dingen mit Penny Stocks und Wallstreetbets) einiges an Wissen gewonnen. Ich setze mich täglich mit dem Markt auseinander und lerne Charts. Eines meiner Idole ist Elon Musk, aber auch Yolo Invest. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years