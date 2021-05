Alles Rund um die Boerse

Trading Idea

In diesem Portfolio werden Aktien gehandelt, die etwas mit der Börse zu tun haben. Beispielsweise Produkte an der Börse anbieten (Fonds, ETFs etc.), selber eine Börse betreiben oder in direkter Verbindung dazu stehen. Ich kaufe neue Werte, wenn sie mir günstig erscheinen und verkaufe, wenn ich sie als überteuert einstufe.

Maximal enthält das Wikifolio 10 Aktien. Es werden Aktien hauptsächlich aus USA und Europa gehandelt. show more

This content is not available in the current language.