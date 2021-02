ARKG genomic revolution Klon

Trading Idea

Dies ist ein 100% Klon mit vollständiger Replikation des ARKG von ARK Invest. Die Performancegegühr beträgt niedrige 5% (=Mindestgebühr).



Dieses Wikifolio ist eines der offiziellen Gruppen-Wiki der Gruppe "ARK Invest - Active ETF Deutschland Community" auf Facebook mit aktuell über 1.700 Mitgliedern. Die anderen ARKs werden ebenfalls als Wikifolios folgen!



Original-Info von ARK Invest (übersetzt):



Unternehmen innerhalb von ARKG konzentrieren sich auf die Verbesserung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, indem sie technologische und wissenschaftliche Entwicklungen und Fortschritte in der Gentechnik ihr Geschäft einbeziehen. Die an ARKG gehaltenen Unternehmen können Folgendes entwickeln, produzieren oder ermöglichen:



- CRISPR

-Gezielte Therapeutika

- Bioinformatik

- Molekulare Diagnostik

- Stammzellen

- Agrarbiologie



ARKG wird sich auf Emittenten in allen Branchen oder Branchengruppen des Gesundheitssektors konzentrieren, einschließlich Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der Biotechnologiebranche ausüben.



ARKG ist ein aktiv verwalteter ETF, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er unter normalen Umständen hauptsächlich (mindestens 80% seines Vermögens) in inländische und ausländische Aktien von Unternehmen verschiedener Branchen investiert, darunter Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Materialien, Energie- und Nicht-Basiskonsumgüter, die für das Anlagethema des Fonds zur Gentechnik-Revolution relevant sind. show more

