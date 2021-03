Trading Idea

Bitcoin and Digital Payment zielt auf Replikation eines veränderten, digitalisierten Banken Ökosystems und Payment-Prozesses. Banken beziehen bereits zur Besicherung einen niedrig prozentualen Anteil Bitcoin-Währung, Paypal integriert als Schnittstelle Bitcoin* und im IOT-Universum ist ein kontaktloser, rein technischer Bezahlvorgang denkbar, beispielsweise beim Tanken eines Autos.



Auf anderer Seite richtet sich die private Vermögensanlage und Börsenhandel zunehmend auf eine direkte Anlage und schlanke Gebührenstrukturen anhand von ETFS und Zertifikaten. Banken selbst funktionieren heutzutage im Wesentlichen digital.



Das Zertifikat Bitcoin and Digital Payment versucht Profiteure dieses neuen Ecosystems und Geschäftsmodells ausfindig zu machen und darin zu investieren.



Bitcoin and Digital Payment versucht keine größeren Beträge direkt in Bitcoin als volatile Anlage zu investieren und anstattdessen indirekte Profiteure der digitalisierten Banken-, Bezahlungs-, und Börsenwelt zu finden.



Es sollen vorrangig Aktien als Anlage dienen. Dabei wird versucht nach Fundamentaldaten auszuwerten und langfristigen Aufwärtstrends zu folgen. Eine langfristige Haltedauer wird angestrebt. Die Daten werden vorrangig von onvista.de und marketscreener.de bezogen.

