Trading Idea

In diesem Wikifolio wird in Unternehmen investiert, die sich in einem wachstumsstarken Marktumfeld befinden und zudem signifikante Wettbewerbsvorteile aufweisen. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein hohes Umsatzwachstum generieren und über Wettbewerbsvorteile (Moats) verfügen, die deren Marktanteile vor konkurrierenden Unternehmen schützen. Diese Kombination ermöglicht auf lange Sicht überdurchschnittliche Returns, die das Ziel der Wide-Moat Growth Strategy sind.



Hinsichtlich der Wettbewerbsvorteile sind besonders Netzwerkeffekte, Economies of Scale, hohe Wechselkosten und Markenbekanntheit von Bedeutung.

Neben einer durchgeführten Fundamentalanalyse werden auch makroökonomische Faktoren im Entscheidungsprozess berücksichtigt. show more

