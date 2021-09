Failsafe Dividends

Trading Idea

Hier finden sich internationale Aktientitel defensiver Art, welche mit einer soliden Dividenden-Politik aufwarten können. Hierbei sind die Unternehmen der Branchen: Energie & Bodenschätze, Gesundheit & Pharma, Immobilien, Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Müllentsorgung, Nahrungsmittel & Getränke, Telekommunikation sowie Versicherung vertreten. Auch Banken können enthalten sein, sofern diese in einem nachhaltigen Zinsumfeld operieren. Das primäre Ziel liegt in der möglichst konjunkturunabhängigen Partizipation an Unternehmensgewinnen, welche über Dividenden den Zertifikat-preis erhöhen. Die Portfoliogewichtung orientiert sich nach einer selbst entwickelten Formel, welche den realen Wert einer Aktie ohne Spekulationsaufschlag ermittelt, wobei die minimale Gewichtung bei 1% und die maximale Gewichtung bei 5% zum Einkaufkurs liegt. Aktienverkäufe, werden nur bei schweren politische und/oder wirtschaftliche Verwerfungen oder branchenbezogene Disruptionen vollzogen, aber auch Einkäufe nach eben diesen Entwicklungen getätigt. show more

