Investieren nach Tim Schaefer

Der Journalist Tim Schäfer lebt seit dem Frühjahr 2006 in New York. Wöchentlich berichtet er über die Geschehnisse an der Wall Street. Darüber hinaus schreibt er Artikel auf seinem Blog rund um das Thema Börse. Auf Youtube ist Tim auch seit mehreren Jahren aktiv und lädt Videos hoch. Ich bin ein großer Fan von Tim Schäfer und möchte dieses Wikifolio rund um seine Anlagestrategie aufbauen.



Mit guten Aktien über lange Zeiträume können sich mehrere tausend Prozent Rendite im Depot ergeben. Buy and Hold zielt als Anlagestrategie darauf ab, Aktien langfristig zu behalten – auch über mögliche Krisen hinweg. Daher hat das geduldige Anlegen Vorteile, es lauern aber auch Gefahren. Deswegen ist beim Stock Picking mit Vorsicht vorzugehen.

Der größte Vorteil eines Anlegers ist eine langfristige Ausrichtung. In einer Welt, in der Vergleiche nicht nur jährlich und vierteljährlich, sondern auch monatlich und täglich durchgeführt werden, ist es wichtiger denn je, die langfristige Perspektive zu wahren.



Anlagestrategie:

1. Aktie kaufen

2. Aktie für immer behalten oder wie Tim es sagen würde Buy and Hold extreme



Leid darf die Performance Gebühr auf das Wikifolio nicht unter 5% liegen. Deshalb habe ich mich entschieden sobald sich Investorengelder hier sammeln die Hälfte der Prämien an eine gemeinnützige Organisation zu spenden (Gemeinsame Abstimmung). Ich werde die Prämien transparent offenlegen. show more

